Книга проекта RT #ROMANOVS100 завоевала премии Shorty Social Good Awards и Epica Awards

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Книга с элементами дополненной реальности (augmented reality, AR), созданная RT в рамках мультимедийного соцмедиапроекта #Romanovs100, получила две престижные премии — Shorty Social Good Awards, которая отмечает работы, оказывающие положительное влияние на общество, и Epica Awards — за достижения в области рекламы и маркетинга.
Книга проекта RT #ROMANOVS100 завоевала премии Shorty Social Good Awards и Epica Awards

Книга проекта #Romanovs100, приуроченного к 100-й годовщине расстрела царской семьи, объединила фотографии начала XX века с технологиями дополненной реальности. С помощью мобильного приложения Romanovs100 читатель может получить доступ более чем к 60 AR-элементам книги, в том числе к интерактивным фотогалереям, колоризированным фотографиям и VR-анимации.

Книга #Romanovs100 одержала победу в категории «Лучшее использование изображений» премии Shorty Social Good Awards. Также AR-фотоальбом RT завоевал серебро премии Epica Awards в категории «Виртуальная/дополненная реальность».

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Кроме того, проект #Romanovs100 получил золотую и серебряную награды конкурса MIXX Russia Awards 2019. Проект #Romanovs100, запущенный в сотрудничестве с Государственным архивом России, был реализован на четырёх социальных медиаплатформах — YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. В рамках проекта были опубликованы несколько тысяч фотографий из архива Романовых. На сегодняшний день это наиболее полная фотоколлекция царской семьи.

Ранее авторы #Romanovs100 создали историческую Twitter-реконструкцию революции 1917 года в России — проект #1917LIVE. Десятки аккаунтов в режиме реального времени публиковали сообщения от имени исторических персонажей — от Николая II и Ленина до рабочих и солдат. В проекте #1917LIVE приняли участие университетские профессора из США и Великобритании, а также всемирно известный бразильский писатель Пауло Коэльо.

Проекты RT #Romanovs100 и #1917LIVE завоевали более 50 наград, в том числе The Drum Awards, Clio Entertainment, Promax Awards, Shorty Awards, Webby Awards, Red Dot, ADC, Epica Awards и New York Festivals. Кроме того, проекты RT четыре раза выходили в финал одного из самых престижных и авторитетных конкурсов в области рекламы и маркетинга — «Каннские Львы».

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