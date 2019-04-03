Проект RT #Romanovs100 вышел в финал интернет-премии Webby Awards

Масштабный мультимедийный соцмедиапроект RT #Romanovs100, приуроченный к 100-летию со дня расстрела царской семьи, вышел в финал Webby Awards — престижной международной премии, отмечающей наиболее выдающиеся достижения в digital-сфере.

#Romanovs100 претендует на победу в категории «Лучшая фотография и графика». Проект RT также будет бороться за People's Voice Award — премию по итогам зрительского голосования Webby Awards. Голосование открыто на сайте до 18 апреля. Соперниками RT стали работы таких крупных мировых брендов, как National Geographic, Apple и Nike.

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Проект #Romanovs100, запущенный в сотрудничестве с Государственным архивом России, был реализован на четырёх социальных медиаплатформах — YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. На протяжении 100 дней в его аккаунтах публиковались редкие фотографии из архива Романовых. На сегодняшний день это наиболее полная фотоколлекция царской семьи. В 2018 году проект был удостоен наград серии премий The Drum Awards и Clio Entertainment, а в 2019 году — премии в области промо, маркетинга и дизайна Promax Europe Awards. Кроме того, проект номинирован на премию New York Festivals в шести категориях.

Ранее RT уже дважды становился обладателем Webby Awards по итогам зрительского голосования. В 2018 году премию завоевал проект телеканала RT #1917LIVE, посвящённый 100-летию революции в России и воссоздающий в соцсети Twitter события тех дней «в режиме реального времени». В 2016 году победу одержала группа digital-проектов RT — аккаунты телеканала на платформах Facebook, YouTube, Twitter, SoundCloud и Coub, а также страница RT Play, предлагающая пользователям информационно-развлекательные видео.

Webby Awards, самая почётная премия в области интернета, по мнению The New York Times, ежегодно отмечает лучшие в мире digital-проекты: сайты, видеоролики, мобильные приложения и кампании в социальных сетях. В жюри премии входит более тысячи профессионалов веб- и медиарынка. Победители будут объявлены 23 апреля.