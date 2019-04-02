Проект RT #Romanovs100 и видеоагентство Ruptly вышли в финал премии Drum Online Media Awards

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Масштабный кросс-платформенный проект RT #Romanovs100 и мультимедийное агентство RUPTLY вышли в финал в семи категориях The Drum Online Media Awards — престижной международной премии в области онлайн-журналистики.
Проект RT #Romanovs100 и видеоагентство Ruptly вышли в финал премии Drum Online Media Awards

    Соцмедиапроект RT #Romanovs100, приуроченный к столетию со дня расстрела царской семьи, вышел в финал в категориях «Лучшее использование фотографий», «Лучшее использование соцмедиа», «Создатель контента года», «B2C-редакция года», «Соцмедиакоманда года» и «Лучший дизайн сайта».

    Проект #Romanovs100, запущенный в сотрудничестве с Государственным архивом России, был реализован на четырёх социальных медиаплатформах — YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. На протяжении 100 дней в его аккаунтах публиковались редкие фотографии из архива Романовых. На сегодняшний день это наиболее полная фотоколлекция царской семьи. В 2018 году проект был удостоен наград серии премий The Drum Awards и Clio Entertainment, а в 2019 году — премии в области промо, маркетинга и дизайна Promax Europe Awards. Кроме того, в 2019 году проект номинирован на премию New York Festivals в шести категориях.

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    Видеоагентство RUPTLY стало финалистом в категории «Срочная новость года» за освещение трагических событий в Кемерове в марте 2018 года — пожара в торговом центре и последовавших за ним стихийных акций протеста. Трансляция велась в том числе с помощью дрона.

    Ранее RUPTLY, клиентами которого являются уже более 1200 медиакомпаний из более чем ста стран, дважды становилось обладателем The Drum Online Media Awards, а инновационная платформа RUPTLY Live получила приз бизнес-премии Stevie в Германии.

    The Drum Online Media Awards — престижная международная премия, которой отмечаются наиболее выдающиеся достижения онлайн-журналистики. В жюри премии в этом году вошёл известный британский телеведущий Ричард Хаммонд (Top Gear). Победители будут объявлены 30 апреля в Лондоне.

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