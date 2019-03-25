Проект RT #Romanovs100 и видеоагентство Ruptly — в шорт-листе премии Digiday Media Awards Europe

Масштабный кросс-платформенный проект RT #Romanovs100, приуроченный к столетию со дня расстрела царской семьи, и мультимедийное агентство Ruptly вышли в финал премии Digiday Media Awards Europe, отмечающей работы, «модернизирующие европейские медиа».

Проект #Romanovs100 претендует на победу в категориях «Лучший брендированный контент», «Лучший оригинальный контент» и «Лучшее использование социальных медиа».

Проект #Romanovs100, запущенный в сотрудничестве с Государственным архивом России, был реализован на четырёх социальных медиаплатформах — YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. На протяжении 100 дней — с 8 апреля по 17 июля — в его аккаунтах публиковались редкие фотографии из архива Романовых. На сегодняшний день это наиболее полная фотоколлекция царской семьи. В рамках проекта #Romanovs100 был создан VR-видеоклип на композицию «Колыбельная Романовых» известного музыканта и исполнителя Петра Налича, написанную специально для проекта. Кроме того, RT снял в стилистике и технике начала ХХ века три видеоролика, воссоздающих и реконструирующих реальные снимки. В 2018 году #Romanovs100 был удостоен наград серии премий The Drum Awards и Clio Entertainment, а также вышел в финал в двух номинациях Epica Awards — престижной премии, вручаемой за достижения в области рекламы и маркетинга. В 2019 году проект стал финалистом New York Festivals в шести номинациях.

Ruptly вошло в шорт-лист Digiday Media Awards Europe в категории «Видеокоманда года» за освещение чемпионата мира по футболу в 2018 году в России. Видеоагентство провело в том числе высокотехнологичную многокамерную прямую трансляцию матча легенд ФИФА и России с переводом профессионального спортивного комментария на пять языков. Ruptly также вышло в финал в категории «Лучшее использование прямых трансляций».

Клиентами видеоагентства Ruptly, основанного в 2013 году, стали уже более 1200 медиакомпаний из более чем ста стран. Видео Ruptly появлялись в эфире и на онлайн-порталах CNN, NBC, CBS, Mail Online, VICE и других мировых СМИ. Ruptly дважды награждено престижной премией в сфере онлайн-журналистики The Drum Online Media Awards в категориях «Лучший новостной сайт B2B» и «Коммерческая команда года» в 2017 и 2018 годах. В 2019 году инновационная платформа Ruptly Live получила приз бизнес-премии Stevie в Германии. По данным аналитической платформы Tubular Labs, видеоагентство Ruptly заняло второе место среди новостных СМИ Германии по числу просмотров на YouTube, опередив SPIEGEL TV и других конкурентов (февраль 2019 года).

Digiday Awards — международная премия, отмечающая креативные работы, которые «модернизируют медиа и маркетинг». Премия учреждена онлайн-журналом о цифровых СМИ Digiday. Победители Digiday Media Awards Europe 2019 года будут объявлены 9 мая в Лондоне.