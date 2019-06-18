Проект RT #Romanovs100 вышел в финал «Каннских львов»

Мультимедийный кросс-платформенный проект RT #Romanovs100, приуроченный к столетию со дня расстрела царской семьи, вышел в финал одного из самых престижных и авторитетных конкурсов в области рекламы и маркетинга «Каннские львы — 2019».

За призовое место в категории «Использование брендированного контента онлайн или в соцсетях» проект RT #Romanovs100 будет бороться в том числе с работами Netflix, Samsung и Uber.

#Romanovs100, запущенный в сотрудничестве с Государственным архивом России, был реализован на четырёх социальных медиаплатформах — YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. В рамках проекта были опубликованы несколько тысяч фотографий из архива Романовых. На сегодняшний день это наиболее полная фотоколлекция царской семьи. #Romanovs100 — многократный обладатель наград The Drum Awards, Clio Entertainment, Promax Awards, Shorty Awards и New York Festivals.

В прошлом году проект RT #1917LIVE, над которым работала команда #Romanovs100, вошёл в шорт-лист «Каннских львов» в трёх номинациях. #1917LIVE — одна из самых масштабных исторических реконструкций, которые когда-либо реализовывались на платформе Twitter. В рамках проекта десятки аккаунтов в режиме реального времени публиковали сообщения от имени исторических персонажей — от Николая II и Ленина до рабочих и солдат. В проекте #1917LIVE приняли участие университетские профессора из США и Великобритании, а также всемирно известный бразильский писатель Пауло Коэльо. Проект RT завоевал более 20 международных и российских премий.

«Каннские львы» (Cannes Lions) — один из наиболее престижных международных фестивалей рекламы — ведёт свою историю с 1954 года. В жюри конкурса входят представители крупнейших брендов и рекламных агентств со всего мира.