Проекты RT #1917LIVE И #Romanovs100 — лучшие в сфере культурного наследия по версии Best in Heritage

Мультимедийные проекты RT #1917LIVE и #Romanovs100 стали лучшими digital-проектами, призванными сохранять культурное наследие, на ежегодном международном форуме Best in Heritage («Лучшие в сфере наследия») в Хорватии.

#1917LIVE и #Romanovs100 завоевали титул Project of Influence («Проект, оказавший влияние») в категории IMAGINES, отмечающей применение мультимедийных и новых технологий. Они обошли работы Национального музея Австралии, Археологического музея Лондона, Музея Ван Гога, Национального музея Шотландии и Шанхайского исторического музея.

«Две полномасштабные мультиплатформенные медийные кампании: сложная система персонажей, редкие архивные кадры — и всё выполнено на высочайшем профессиональном уровне от начала до конца. Точные исторические факты перемежаются с остроумными аллюзиями на современную цифровую культуру», — сказал один из членов жюри Тим Пауэлл.

«Наша работа и эксперименты в сфере образовательного сторителлинга — это попытка представить, как исторические и культурно-образовательные проекты могут быть переосмыслены и переупакованы в эру цифровых и иммерсивных медиа. Надеемся, наш опыт вдохновит на создание новых интерактивных образовательных проектов, которые будут вовлекать молодое поколение в изучение истории или других наук», — сказал автор идеи проектов #1917LIVE и #Romanovs100 Кирилл Карнович-Валуа.

Проект #Romanovs100, запущенный в сотрудничестве с Государственным архивом России, был реализован на четырёх социальных медиаплатформах — YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. В рамках проекта были опубликованы несколько тысяч фотографий из архива Романовых. На сегодняшний день это наиболее полная фотоколлекция царской семьи.

#1917LIVE — одна из самых масштабных исторических реконструкций, которые когда-либо реализовывались на платформе Twitter. Десятки аккаунтов в режиме реального времени публиковали сообщения от имени исторических персонажей — от Николая II и Ленина до рабочих и солдат. В проекте #1917LIVE приняли участие университетские профессора из США и Великобритании, а также всемирно известный бразильский писатель Пауло Коэльо.

Проекты RT #Romanovs100 и #1917LIVE завоевали более 50 наград, в том числе The Drum Awards, Clio Entertainment, Promax Awards, Shorty Awards, Webby Awards, Red Dot, ADC, Epica Awards и New York Festivals. Кроме того, проекты RT четыре раза выходили в финал одного из самых престижных и авторитетных конкурсов в области рекламы и маркетинга — «Каннские львы».

Ежегодный международный форум Best in Heritage проводится в хорватском городе Дубровнике при поддержке Министерства культуры Хорватии и Международного совета музеев (ICOM). В этом году он прошёл в 18-й раз. Жюри Best in Heritage состоит из представителей организаций, одержавших победу в прошлом году, а также членов профессионального сообщества.