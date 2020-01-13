Теперь онлайн: RT запускает курсы по журналистике, новым медиа и видеомейкингу

Телеканал RT приглашает начинающих журналистов, блогеров и операторов принять участие в онлайн-тренингах и вебинарах. Опытом со слушателями поделятся корреспонденты и продюсеры RT, авторы digital-проектов телеканала, а также представители мультимедийного агентства RUPTLY.

«Школа RT», которая с 2016 года работает в очном режиме, теперь будет доступна и онлайн. С момента открытия школы обучение в ней прошли уже более 200 человек из 20 стран.

«Школа RT» выходит также в онлайн. Принять участие в авторских мастер-классах теперь можно из любой точки земного шара. Самые успешные слушатели «Школы» получат возможность пройти стажировку на RT и даже присоединиться к команде телеканала. Определять лучших будут наши спикеры и кураторы», — говорит руководитель проекта Анна Ковтунова.

Также по теме RT объявляет набор в школу тележурналистики RT объявляет новый набор в Школу тележурналистики, где ведущие и корреспонденты канала расскажут, как снять репортаж, который получит...

«Онлайн-школа RT» предлагает тренинги по направлениям «теле- и онлайн-журналистика», «новые медиа» и «съёмка и постпродакшен». Слушатели узнают, как удержать внимание зрителя, смогут снять необычный сюжет или смонтировать вирусный ролик, научатся создавать уникальный контент для соцсетей и придумывать веб-сериалы.

Участие в проекте RT бесплатное, набор слушателей проходит на конкурсной основе.

Подробности на сайте «Онлайн-школы RT» — rt-school.online

RT — это восемь новостных и документальных каналов, информационные онлайн-порталы на шести языках, а также глобальное мультимедийное агентство RUPTLY. 100 млн человек в 47 странах мира смотрят RT каждую неделю (Ipsos). RT — новостной телеканал #1 на YouTube с более чем 9,5 млрд просмотров. RT — единственный российский телеканал, семикратно номинированный на международную премию Emmy.