RT объявляет набор в школу тележурналистики

RT объявляет новый набор в Школу тележурналистики, где ведущие и корреспонденты канала расскажут, как снять репортаж, который получит номинацию на премию Emmy, за счёт чего привлечь аудиторию в соцсетях и какими будут медиа будущего. Самые успешные выпускники Школы RT получат возможность присоединиться к команде телеканала.

«Приходите к нам в Школу RT — мы расскажем, как попасть на страницы доклада ЦРУ, и выдадим все секреты «иностранных агентов», — сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Школа RT приглашает к участию всех неравнодушных к новостям, телевидению и современным медиа. Слушатели научатся технике речи и работе в кадре, написанию сценариев, работе с социальными сетями и онлайн-контентом, а также познакомятся с инновационным форматом 360 градусов. Помимо лекций и мастер-классов участников ждут практические занятия.

С момента открытия Школы RT в июле 2016 года обучение в ней прошли уже более ста человек из 17 стран мира, в том числе из России, США, Канады, Германии, Нидерландов, Китая, Индии, Сирии, Португалии и Аргентины. Треть участников присоединились к команде RT.

RT также регулярно проводит образовательные программы для сотрудников российских и зарубежных телекомпаний. Стажировки дают возможность журналистам повысить свой профессиональный уровень и обменяться опытом с корреспондентами и ведущими RT. В 2017 году в тренингах RT приняли участие более 160 человек, при этом впервые — журналисты из Армении, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Афганистана и Кубы.

Школа RT будет работать с 29 января по 16 февраля 2018 года. Обучение проводится бесплатно.

RT — это восемь телеканалов, вещающих более чем в 100 странах мира (информационные каналы на английском, испанском, арабском и французском языках, телеканалы RT America и RT UK, документальный канал RTД на русском и английском), онлайн-порталы на шести языках, а также международное видеоагентство RUPTLY. 70 миллионов человек в 38 странах мира смотрят RT каждую неделю, половина из них — 35 миллионов — ежедневно (Ipsos). RT — новостной телеканал №1 на YouTube с более чем 5 млрд просмотров. RT — единственный российский телеканал, пятикратно номинированный на международную премию Emmy, и многократный призёр New York Festivals.

Подробности на сайте Школы RT – school.rt.com.