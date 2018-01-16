RT первым из российских брендов завоевал престижную премию Adweek ARC Awards

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RT первым из российских брендов завоевал высшую награду престижной премии Adweek ARC Awards, которая отмечает самые инновационные проекты в области рекламы и медиа. Победу в категории «Лучшее использование соцмедиа» одержал международный проект RT #1917LIVE, посвящённый 100-летию революции в России. Церемония вручения премии состоится 18 января на одном из крупнейших фестивалей независимого кино Sundance в США.
RT первым из российских брендов завоевал престижную премию Adweek ARC Awards
  • РИА Новости

«Это большая честь — получить высшую оценку премии, организованной ведущим медиа в сфере рекламы Adweek. #1917LIVE стал масштабным образовательным экспериментом в Twitter — в течение года в режиме реального времени мы рассказывали о событиях столетней давности. И мы рады, что наш проект был отмечен высоким жюри премии ARC Awards», — сказал автор идеи проекта #1917LIVE Кирилл Карнович-Валуа.

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Среди победителей Adweek ARC Awards в других категориях — проекты, выполненные мировыми рекламными агентствами для таких компаний, как Fox, P&G и AT&T.

В конце 2016 года RT создал одну из самых масштабных исторических реконструкций, которые когда-либо реализовывались на платформе Twitter. Десятки аккаунтов в режиме реального времени публиковали сообщения от имени исторических персонажей — от Николая II, Ленина и Керенского до простых рабочих и солдат. В проекте #1917LIVE приняли участие университетские профессора из США и Великобритании, а также всемирно известный бразильский писатель, автор бестселлеров Пауло Коэльо. Всего было создано около 100 специальных аккаунтов, все они были связаны в Twitter вымышленной газетой Russian Telegraph, которая после «революции» была переименована в The Revolutionary Times.

На аккаунты проекта #1917LIVE, который завершился в конце декабря 2017 года, подписались более 250 тысяч пользователей.

Историческая Twitter-реконструкция RT#1917LIVE привлекла внимание политиков, журналистов и учёных в США, Европе, Латинской Америке. На аккаунты проекта подписались мэр Риги Нил Ушаков, члены британского и итальянского парламентов, посол Испании в России, послы Великобритании в Эстонии и на Украине, российская миссия в ООН. За #1917LIVE следили журналисты таких СМИ, как The Guardian, Bloomberg, The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, AFP, Newsweek, France 24. Статьи о проекте были опубликованы более чем на десяти языках.

Спецпроект #1917LIVE завоевал уже несколько международных наград. #1917LIVE стал «Лучшим образовательным онлайн-проектом» и взял золото в категории «Присутствие в Twitter» по итогам премии Shorty Social Good, отмечающей работы, оказавшие положительное влияние на общество. Проект получил две бронзовые награды в категориях «Медиа» и «Онлайн: Социальные сети» премии в области рекламы Epica Awards. Он также был отмечен на престижной британской премии Drum Social Buzz Awards в категории «Самое инновационное использование социальных медиа». Проект RT #1917LIVE одержал победу в российском конкурсе «Медиабренд» и получил серебряную награду российской премии в области рекламы Red Apple.

Подробнее о проекте RT #1917LIVE 1917live.red.

Премия Adweek ARC Awards, учреждённая одним из ведущих мировых журналов о рекламе Adweek, отмечает лучшие проекты в 21 категории. В жюри премии входят представители крупных рекламных компаний. Церемония вручения премии в этом году состоится 18 января на кинофестивале независимого кино Sundance в штате Юта (США).

 

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