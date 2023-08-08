RT начинает приём заявок на международную премию для военкоров

Телеканал RT открывает приём заявок на участие в Khaled Alkhateb International Memorial Awards — ежегодной международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта. Премия учреждена в память о погибшем в Сирии 30 июля 2017 года журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic.

Международная премия имени Халеда аль-Хатыба присуждается в категориях:

— «Лучшая работа из зоны конфликта» — материалы о вооружённых конфликтах и об их последствиях;

— «Лучшая работа: гуманитарная миссия» — истории о людях, находящихся в зоне конфликта, помощи гражданскому населению и беженцам. Работы о восстановлении городов и возвращении к мирной жизни.

Победители премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2023 получат денежный приз в размере 200 тыс. рублей.

Подать заявку можно на сайте https://award.rt.com/ru/. Работы принимаются в письменной форме и видеоформате.

В первый год наград были удостоены конкурсанты из Ирака, Ирландии и Сингапура. В 2019 году лауреатами стали представители России, США, Италии и Индии. В 2020 году премию получили военкоры из России, Сирии и Индии. Победителями премии RT 2021 года стали военные корреспонденты из России, США и Йемена. В прошлом году принимались работы о военной спецоперации на Украине, победителями стали военные корреспонденты «Известий» и «Комсомольской правды», студии «ТОК» и РИА Новости.

С момента основания премии в состав жюри входили известные иностранные и российские журналисты, в том числе Ирада Зейналова, Евгений Поддубный и Александр Коц.

Телеканал RT учредил премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Он погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах Халед освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью «За отвагу», которая была передана его семье на первой церемонии вручения премии.