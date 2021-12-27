Журналисты из России, США и Йемена — победители международной премии RT для военкоров

Жюри Международной премии имени Халеда аль-Хатыба — 2021, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта, определило победителей. Ими стали военные корреспонденты из России, США и Йемена. Телеканал RT учредил премию в память о погибшем в Сирии в 2017 году журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с телеканалом RT Arabic.

Международная премия имени Халеда аль-Хатыба (Khaled Alkhateb International Memorial Awards) вручается в трёх категориях: «Лучшая работа из зоны конфликта: видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: текст», «После войны: лучший репортаж или документальный фильм» — о судьбах людей и целых народов, прошедших войну, и о возвращении к мирной жизни. Эта номинация была представлена в 2021 году впервые.

Победители:

1. «Лучшая работа из зоны конфликта: видео».

— Александр Лукьянов (Россия), «Звенящая тишина», телеканал «Россия 24». Специальный репортаж с линии соприкосновения в Донбассе, где, по словам представителей ДНР, украинские военные всё чаще нарушают режим прекращения огня. Автор также поговорил с местными жителями, которые восстанавливают разрушенные в результате обстрелов дома.

2. «Лучшая работа из зоны конфликта: текст».

— Ануж Чопра (США), «Бои и кровопролитные столкновения в Марибе (Йемен)», агентство AFP. Репортаж рассказывает о ситуации в Марибе — богатом природными ресурсами регионе Йемена, борьбу за который ведут повстанцы-хуситы и поддерживаемые Саудовской Аравией вооружённые силы страны. Сотни человек погибли за несколько месяцев ожесточённого противостояния в этом регионе. Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года.

3. «После войны: лучший репортаж или документальный фильм».

— Рания Абдулла (Йемен), «Прерванная жизнь», телеканал YEMEN-TV. Короткометражный документальный фильм рассказывает о жизни 38 семей в Йемене, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате военных действий. Из-за отсутствия медицинской помощи и нехватки лекарств страдают в первую очередь женщины. Журналисты обратились к местным властям, которые пообещали оказать помощь героиням фильма.

— Неха Вадекар (США), «Битва в Кабу-Делгаду: скрытая война за природные ресурсы Мозамбика», газета The Telegraph. Статья-расследование посвящена проблеме радикализации молодёжи в провинции Кабу-Делгаду на северо-востоке Мозамбика. Молодые люди, считающие, что власти страны ограничивают доступ населения к природным ресурсам, объединяются в террористические группировки. Жертвами нападений боевиков на города и деревни становятся в основном мирные жители.

Каждый победитель Международной премии имени Халеда аль-Хатыба — 2021 получит денежный приз в размере около 200 тыс. рублей.

В состав жюри премии в этом году вошли военный корреспондент Евгений Поддубный, удостоенный за свою работу в Сирии и на Украине трёх телевизионных премий ТЭФИ, журналист и военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, обладатель ряда премий и государственных наград за военные репортажи, и военкор RT Мария Финошина, освещавшая крупные вооружённые конфликты последних лет и массовые акции протеста по всему миру. Работы участников также оценивали журналист, писатель, эксперт в области внешней политики США и стран Латинской Америки Ева Голинджер, эксперт по арабским странам, корреспондент египетской газеты Youm7 Ахмед Гомаа и греческий журналист, лауреат международных премий Константинос Антонопулос.

В первый год премии имени Халеда аль-Хатыба были удостоены конкурсанты из Ирака, Ирландии и Сингапура. В 2019 году лауреатами стали представители России, США, Италии и Индии, рассказавшие о конфликтах в Сирии, Ираке и Ливии. В 2020 году премию RT получили военкоры из России, Сирии и Индии.

Телеканал RT учредил премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Он погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах Халед освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью «За отвагу», которая была вручена его семье на первой церемонии вручения наград.