Победителями премии RT для военкоров стали журналисты из России, Сирии и Индии

Наград Khaled Alkhateb Memorial Awards 2020 — ежегодной международной премии RT, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта, — удостоены военкоры из России, Сирии и Индии. Премия учреждена телеканалом в память о погибшем в Сирии в 2017 году журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic.

«Наша премия отмечает труд военкоров, которые каждый год ездят в горячие точки с камерой и микрофоном. Их работа не остановилась даже во время глобальной эпидемии коронавируса. Мы благодарны всем, кто подал заявки на участие, и поздравляем победителей», — сказала заместитель главного редактора RT Анна Белкина.

Международная премия имени Халеда аль-Хатыба вручается в трёх категориях: «Лучшая работа из зоны конфликта: Короткое видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: Текст». На победу претендовали журналисты из 16 стран.

ПОБЕДИТЕЛИ:

1. «Лучшая работа из зоны конфликта: Короткое видео».

— Мохамед Али (Сирия), «В Идлибе началось перемирие»

Репортаж рассказывает об обстановке в сирийской провинции Идлиб, где в результате договорённости между Россией и Турцией вступил в силу режим прекращения огня.

2. «Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео».

— Александр Коневич (Россия), «Российские военные в Сирии»

Серия репортажей повествует о том, как ВС России помогают сирийским военным и гражданскому населению страны преодолеть последствия продолжающегося конфликта.

3. «Лучшая работа из зоны конфликта: Текст».

— Ручи Кумар (Индия), «Почему Иран массово депортирует афганских беженцев»

Публикация рассказывает о тяжёлых условиях, в которых оказываются афганские беженцы в Иране. Власти страны ежегодно депортируют на родину сотни тысяч человек.

В состав жюри Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2020 вошли военный корреспондент Евгений Поддубный, удостоенный за свою работу в Сирии и на Украине трёх телевизионных премий ТЭФИ, и военкор RT Мурад Газдиев, освещавший крупные вооружённые конфликты последних лет и массовые акции протеста по всему миру. Работы участников также оценивали журналист, писатель, эксперт в области внешней политики США и стран Латинской Америки Ева Голинджер, директор по развитию международной ассоциации вещателей AIB Том Рэгг, военный корреспондент итальянской газеты il Giornale Джан Микалессин, эксперт по арабским странам, корреспондент египетской газеты Youm7 Ахмед Гомаа и греческий журналист, лауреат международных премий Константинос Антонопулос.

В 2019 году лауреатами Khaled Alkhateb International Memorial Awards стали представители России, США, Италии и Индии, рассказавшие о конфликтах в Сирии, Ираке и Ливии. Вручение наград состоялось в рамках конференции RT Media TALK «В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов». В ней приняли участие официальный представитель МИД России Мария Захарова, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, а также российские и зарубежные журналисты.

Премия Khaled Al khateb International Memorial Awards учреждена в честь 25-летнего журналиста Халеда аль-Хатыба, сотрудничавшего с RT Arabic. Халед аль-Хатыб погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс 30 июля 2017 года. В своих репортажах он освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью «За отвагу», которая была вручена его семье на первой церемонии вручения наград.