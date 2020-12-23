Золотая пора: с чем связан растущий интерес россиян к драгоценным металлам

В условиях пандемии коронавируса и сокращения глобальной экономики в мире заметно вырос спрос на драгоценные металлы. Аналогичный тренд на сегодняшний день отмечают и в России. Население стало чаще вкладывать деньги в золото и серебро за счёт покупки специальных монет. Как полагает руководитель направления драгоценных металлов МКБ Арина Самохина, такой способ инвестирования помогает не только сохранить, но и приумножить сбережения.

В 2020 году россияне стали чаще проявлять интерес к инвестициями. По данным Московской биржи, с января по ноябрь брокерские счета открыли 4,2 млн человек — больше, чем суммарно за все предыдущие годы. Общее число частных инвесторов на торговой площадке превысило 8 млн. При этом особой популярностью у населения пользовались драгоценные металлы, которые традиционно принято считать защитными активами.

Примечательно, что летом стоимость золотого запаса России достигла самого высокого уровня за всё время наблюдений (с 1993 года) и поднималась выше $144 млрд. При этом доля драгметалла в международных резервах страны выросла до максимума за последние 20 лет.

В настоящий момент объём золотых запасов России оценивается в 2,8 тыс. тонн. По этому показателю страна занимает пятое место в мире, а лидером рейтинга остаются США (8 тыс. тонн).

Отметим, что летом стоимость золота на мировом рынке обновила исторический рекорд, превысив $2 тыс. за тройскую унцию. В условиях пандемии коронавируса и падения мировой экономики инвесторы начали активно скупать драгметалл в качестве наиболее надёжного средства для сбережения денег.

«Инвесторы стремились уходить от рисков в защитные активы. Позже, когда ситуация стабилизировалась, а первый ковидный шок прошёл, наблюдалось ослабление интереса, а стоимость золота опускалась ниже $1,8 тыс. за унцию. Но сейчас цены на драгоценные металлы восстановились после коррекции последних трёх месяцев, оставаясь стабильными в первые недели декабря», — отметила руководитель направления драгоценных металлов МКБ Арина Самохина.

По её словам, на фоне пандемии многие центробанки стали в больших объёмах вливать ликвидность в финансовые системы своих стран для поддержки национальных экономик. В то же время такая политика проводит к разгону мировой инфляции, из-за чего инвесторы также переводят деньги из конвертируемых валют в золото.

«Более того, важным фактором для стоимости золота остаётся начатая в январе 2020 года процедура выхода Великобритании из состава Евросоюза. За процессом следят абсолютно все инвесторы. Дело в том, что брексит накладывает определённые риски на экономики Европы, что дополнительно поддерживает спрос на золото в регионе», — добавила Самохина.

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Как отмечает эксперт, рост цен на золото несколько сдерживают новости о разработке и начале применения вакцин от коронавируса в ряде стран. Так, массовая вакцинация может ускорить восстановление экономической активности и привести к снижению спроса на защитные активы.

«Эйфория по поводу начала массового применения вакцины в США и Канаде может ослабить рост цен на драгоценные металлы в ближайшей перспективе», — уверена Арина Самохина.

В то же время в 2021 году драгметаллы всё равно продолжат дорожать из-за высоких инфляционных рисков в США, Европе, Великобритании и Японии, считает эксперт. В результате уже в течение следующих шести месяцев стоимость золота может вернуться к уровню $1,9—2 тыс. за тройскую унцию, а серебро способно подняться в цене до $28—30 за унцию.

Простой способ инвестирования

По словам Арины Самохиной, одним из самых простых вариантов вложений в драгоценные металлы является покупка монет. Как отметила эксперт, с каждым годом такой вид инвестирования становится всё более популярным в России, а за последний год спрос населения на монеты увеличился на 25%.

«Монеты — это основной и самый популярный инструмент инвестиций в физическое золото. В этом смысле даже покупка слитков уходит на второй план. Во-первых, операции по продаже или покупке монет, в отличие от слитков, не облагаются НДС. Соответственно, стоимость монет максимально приближена к цене металла. Во-вторых, с точки зрения продавца, круг потенциальных покупателей монет гораздо шире, чем в случае со слитками. Это не только банки и ювелиры, но и разнообразные антикварные магазины, нумизматы, монетные дилеры, готовые купить предлагаемую вами монету», — пояснила Самохина.

Помимо этого, к преимуществам покупки монет можно отнести разнообразие их дизайна, а также возможность приобретения без наличия специальных знаний или навыков, уверена специалист.

На любой вкус

По словам Арины Самохиной, представленные на рынке монеты из драгоценных металлов отвечают любым запросам потребителей данной продукции, начиная от монет Банка России и заканчивая монетами иностранного производства.

«Монеты из драгметаллов бывают двух видов: памятные и инвестиционные. Различия между ними очень существенны», — подчеркнула Самохина.

Так, выпуск памятных (подарочных) монет приурочен к юбилеям и особым датам, значимым событиям истории и современности. Рисунки на реверсе зачастую сложны по композиции, многоплановые, а надписи указывают на тематику, которой посвящён выход монет. Они обладают высокой художественной ценностью и выпускаются ограниченным тиражом.

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В свою очередь, инвестиционные монеты — это инструмент для вложения средств в драгоценные металлы. На них нет зеркальных поверхностей. Поля, рисунки и надписи имеют одинаковую поверхностную структуру. Их тиражи достигают до 1 млн штук и предназначаются в основном для накопления и сбережения активов. Главное требование — соответствие заявленным параметрам по массе химически чистого драгоценного металла.

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«Покупка монет из драгоценных металлов может не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Если у вас инвестиционная монета, то вы — по аналогии с валютой — можете продать её обратно и заработать на росте стоимости актива. Памятную монету можно продать на аукционе или коллекционеру-нумизмату. В этом случае стоимость монеты зависит в первую очередь от её нумизматической ценности — тиража, года выпуска», — добавила Арина Самохина.