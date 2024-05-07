Совкомбанк подтвердил наивысший рейтинг привлекательности работодателя

Рейтинг привлекательности Совкомбанка как работодателя подтверждён на наивысшем уровне — А.hr. В компании отметили, что профессиональное развитие сотрудников и забота о них являются основными ключами к успеху и процветанию банка. При этом организация стремится создать инновационную и комфортную среду, где каждый может раскрыть свой потенциал.

Аналитический центр «БизнесДром» актуализировал Совкомбанку рейтинг привлекательности работодателя на наивысшем уровне — А.hr. Такая оценка указывает на то, что работа в компании в наибольшей степени способствует профессиональному развитию и улучшению качества жизни сотрудников.

Эксперты, в частности, отметили более 30 социальных программ для всех работников, включая ДМС, психологическую помощь, компенсацию расходов на частные детские сады, услуги няни, курсы иностранного языка, страхование от несчастных случаев, фитнес, автошколу и другое внешнее обучение. Наряду с этим Совкомбанк предлагает сотрудникам специальные условия по кредитным продуктам.

«Подход… к укреплению и усилению команды позволил обучить в 2023 году более 98% сотрудников, что оказало позитивное влияние на уровень рейтинга. Кроме того, рейтинговую оценку поддерживают рост средней заработной платы сотрудников и её ежегодная индексация», — отметили в центре «БиснесДром».

Помимо этого, в Совкомбанке на постоянной основе проводится прямая линия для работников с руководством, а на корпоративном портале есть чат с управляющим директором. Сотрудники могут задавать вопросы как открыто, так и анонимно.

«Забота о сотрудниках, профессиональное развитие и поддержка во всех аспектах жизни — основные ключи к успеху и процветанию компании. Мы стремимся создать инновационную и комфортную среду, где каждый сотрудник может раскрыть свой потенциал и достичь высоких результатов в кругу друзей», — отметила HR-директор Совкомбанка Надия Имаметдинова.