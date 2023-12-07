«Интегратор социально значимой повестки»: СФУ отчитался о реализации программы «Приоритет 2030»
Руководство СФУ представило итоги работы вуза в рамках программы господдержки
- © Пресс-служба СФУ
Сибирский федеральный университет отчитался перед Советом по грантам о проделанной работе в рамках госпрограммы «Приоритет 2030». Результаты защиты станут известны в середине декабря.
СФУ входит в число вузов, получающих поддержку по направлению «Территориальное и/или отраслевое лидерство». Как рассказал в выступлении перед Советом ректор СФУ Максим Румянцев, вуз уже успел добиться заметных результатов. Так, за два года выросли геостратегическая роль университета, а также его влияние на социально-экономическое развитие региона.
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«Участие университета в программе «Приоритет 2030» фактически поставило точку в дискуссии о миссии федерального университета и его предназначении. Роль университета как интегратора социально значимой повестки в макрорегионе перестала быть декларативной. В 2023 году СФУ плотно внедрён во все процессы развития», — подчеркнул ректор СФУ.
Так, совместно с Фондом науки Красноярского края и индустриальными партнёрами СФУ разработал концепцию научно-технологического развития субъекта. Скоро на её основе будет разработана госпрограмма науки и технологий.
Ещё одно направление деятельности СФУ — работа с талантливой молодёжью. Комплекс мер, принятых вузом, дал результат: за 2023 год число желающих учиться в СФУ выросло на 32%, а по договорам целевого обучения — в 1,2 раза.
СФУ разработал и реализует ряд стратегических проектов. Так, в рамках проекта «М4: Материалы, Горное дело, Металлургия, Машиностроение» вуз совместно с En+ Group запустил два образовательных продукта: «Академия бизнеса» и «Академия IT». Кроме того, создана лаборатория технологий информационного моделирования (ТИМлаб), которая уже получила коммерческие заказы.
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