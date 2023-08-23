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В Красноярском крае прошёл первый астрономический форум

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RT
Под Красноярском прошёл первый астрономический форум. Целью мероприятия, которое состоялось с 18 по 20 августа, стало желание познакомить людей с наукой о звёздах через лекции, мастер-классы, общение с экспертами и наблюдение за космическими объектами. Соорганизатором выступил Сибирский федеральный университет.
В Красноярском крае прошёл первый астрономический форум
  • © Пресс-служба СФУ

Для проведения форума был выбран таёжный летний лагерь «Космос».

Благодаря государственной программе поддержки российских вузов «Приоритет 2030» к мероприятию удалось привлечь известных спикеров и гостей.

На форуме с научно-популярными лекциями выступили Александр Шаенко, который руководил созданием первого российского краудфандингового спутника «Маяк», принял участие в разработке ракет-носителей «Ангара-А5» и KSLV-1, и Александр Лазуткин, лётчик-космонавт, бортинженер корабля «Союз ТМ-25» и ОК «Мир», Герой Российский Федерации.

Гостем форума стал и космонавт Сергей Кудь-Сверчков. Спикеры рассказали о быте на космической станции, работе в открытом космосе, подготовке к полётам и самих космических объектах, которые исследуются с помощью спутников и различных запускаемых аппаратов. Также в рамках форума состоялась конференция школьников, выполнявших свои научно-исследовательские проекты.

  • © Пресс-служба СФУ

«Мы хотели провести такое мероприятие, где люди смогли бы не только посмотреть на различные объекты — планеты, туманности, далёкие галактики, но и проникнуться научной составляющей этого наблюдения. Мы ведь смотрим на небо с определёнными целями — чтобы изучить и понять окружающий нас космос. Отрадно, что на форуме было много детей, которые проявляли искрений интерес к тематике. Думаю, нам удалось достичь поставленной научно-просветительской цели», — рассказал преподаватель физико-математической школы СФУ Роман Морячков.

В программу мероприятия также входили интеллектуально-развлекательная площадка, мастер-классы по астрофотографии и ориентированию на небе для начинающих любителей астрономии и наблюдения объектов космоса.

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