В Омске создали двигатели для космических аппаратов, работающие на водке
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Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ОмГТУ.
Сейчас в качестве топлива для двигательных установок на МКА используются фреоны, изобутан и другие вредные для человека газы. Учёные из ОмГТУ предложили конструкцию двигателя, которая может работать на полностью безопасной для человека спирто-водяной смеси.
«При подаче напряжения микродвигатель разогревается, топливо испаряется, образованный пар перегревается и создаёт силу тяги», — объяснил старший преподаватель кафедры «Авиа- и ракетостроение» ОмГТУ Антон Лукьянчик.
Разработка позволит создать маневрирующие орбитальные группировки спутников.
Необходимые комплектующие для создания опытных образцов двигательной установки были получены университетом в конце 2022 года в рамках программы «Приоритет-2030», а также национального проекта «Наука и университеты». К концу 2023 года учёные планируют провести испытания в вакуумной камере.
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