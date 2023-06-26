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В Омске создали двигатели для космических аппаратов, работающие на водке

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Российские учёные из Омского государственного технического университета (ОмГТУ) создали двигатели для малых космических аппаратов (МКА), работающие на смеси воды и спирта.
В Омске создали двигатели для космических аппаратов, работающие на водке
  • Gettyimages.ru
  • © forplayday

Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ОмГТУ.

Сейчас в качестве топлива для двигательных установок на МКА используются фреоны, изобутан и другие вредные для человека газы. Учёные из ОмГТУ предложили конструкцию двигателя, которая может работать на полностью безопасной для человека спирто-водяной смеси.

«При подаче напряжения микродвигатель разогревается, топливо испаряется, образованный пар перегревается и создаёт силу тяги», — объяснил старший преподаватель кафедры «Авиа- и ракетостроение» ОмГТУ Антон Лукьянчик.

Разработка позволит создать маневрирующие орбитальные группировки спутников.

Необходимые комплектующие для создания опытных образцов двигательной установки были получены университетом в конце 2022 года в рамках программы «Приоритет-2030», а также национального проекта «Наука и университеты». К концу 2023 года учёные планируют провести испытания в вакуумной камере.

Ранее НСН сообщала, что российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос.

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