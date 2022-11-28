Динамичное развитие: как ТюмГУ становится инновационно-образовательным центром Западной Сибири

Тюменский государственный университет — региональный лидер в области инноваций. Научные коллективы ТюмГУ добиваются успехов не только в области фундаментальных исследований, но и в разработке наукоёмких решений для реального сектора экономики. Вуз смог обновить кадры и подход к обучению студентов за последнее десятилетие и уже перешёл к гибкой системе «2+2+2».

Тюменский государственный университет — один из участников правительственной программы «Приоритет 2030». Ключевая цель ТюмГУ — лидерство в Западно-Сибирском научно-образовательном кластере. Для этого университет реализует пять стратегических проектов в актуальных областях: «Биобезопасный мир», «Экосистемы будущего», «Природовдохновлённый инжиниринг», «Мультипарадигмальное образование», а также проект «Устойчивое развитие макрорегиона».

Курс развития

Так, задачей стратегического проекта «Устойчивое развитие макрорегиона» является превращение университета в драйвер инновационного, экономического развития всего Западно-Сибирского макрорегиона. Для этого ТюмГУ планирует повысить качество своего человеческого капитала, расширить спектр образовательных программ и получить передовые научные результаты.

Минувшее десятилетие было периодом активного развития ТюмГУ. Университет превратился из вуза регионального значения в пионера образовательных инноваций национального уровня. В 2019 году он стал базовой площадкой для формирования Межрегионального Западно-Сибирского научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ).

В рамках трансформации университет запустил с нуля ряд проектов и площадок — так называемых гринфилдов.

Так, на базе ТюмГУ заработали Школа перспективных исследований (SAS) и Институт экологической и сельскохозяйственной биологии (X-Bio). В SAS реализуются передовые подходы к образованию и преподают иностранные специалисты из разных стран.

Релевантным показателем развития университета является рост грантов, которые получают учёные из ТюмГУ. Количество выигранных научными коллективами ТюмГУ грантов за последние 10 лет выросло в 6,7 раза и достигло 80.

© ТюмГУ

В научных исследованиях сотрудники университета сконцентрировались на нескольких важных направлениях. В первую очередь, речь идёт о биологической безопасности — в междисциплинарную работу по этой тематике вовлечены несколько научных коллективов. К 2021 году ТюмГУ занял первое место в России в сфере энтомологических исследований, второе — в области почвоведения и третье — в научных дисциплинах, посвящённых растениям и животным. Научные команды ТюмГУ ведут фундаментальные и прикладные исследования. Так, ТюмГУ выполнял научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) для российских нефтяников.

Кадры в приоритете

В стратегии развития особая роль отводится кадровой политике. За последние годы университет активно занимался поиском и привлечением научно-педагогических работников в рамках программы «Новые лица». В итоге за десятилетие удалось обновить кадровый состав университета на 30%, а также омолодить его — доля молодых сотрудников сегодня составляет около 28%. Удалось привлечь также иностранных учёных и россиян, имеющих научные степени в ведущих зарубежных вузах, — за десять лет их доля выросла с 0,2% до 8,2%.

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Преобразования затронули и студентов ТюмГУ. Они активно вовлекаются не только в социальные, но и в предпринимательские проекты. Так, талантливые студенты при поддержке вуза могут создавать стартапы и сотрудничать с инновационными предприятиями.

Всё это вкупе с ростом престижа ТюмГУ повысило привлекательность вуза в глазах абитуриентов. Итогом стал прирост числа студентов-очников за последние годы на 27%.

Выросло также число иностранных студентов — к 2020 году их доля составила почти 11% от общей численности очников.

Гибкий подход

На протяжении последних пяти лет университет внедряет гибкий подход в образовании, позволяющий подстроить систему вузовского обучения под индивидуальные запросы учащихся. В рамках этой модели, получившей название «2+2+2», студенты могут переходить между программами во время обучения.

Первые два года отводятся изучению общеобразовательных дисциплин, развитию мировоззрения и критического мышления у студентов. После успешного завершения этого этапа учащийся может выбрать наиболее интересное для себя профильное направление и продолжить образование. Ещё через два года у студента появляется возможность снова скорректировать свой образовательный вектор.

© ТюмГУ

Для смены направления студент должен наверстать академическую разницу — это можно сделать во время «летнего семестра». В этот период любой желающий может пройти дополнительное обучение, что позволит ему с начала учебного года продолжить учёбу уже по другой специализации. В университете есть даже специалист, который помогает студентам делать правильный выбор, — тьютор. Он консультирует ребят, выразивших желание сменить направленность обучения, и помогает сориентироваться в образовательных программах.

Такая система легко подстраивается под интересы учащихся, которые нередко меняются по мере взросления. Формула «2+2+2» расшифровывается как двухуровневый бакалавриат (или специалитет) и магистратура. Новая гибкая модель уже внедрена в ТюмГУ на практике — все поступившие в 2022 году на очную форму обучения студенты учатся по ней.

В ТюмГУ действует также система элективов — курсов по выбору, которые доступны для всех студентов университета. Всего в арсенале ТюмГУ читается около 700 таких дополнительных курсов, которые отбираются на конкурсной основе.