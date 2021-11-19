Глава Минобрнауки: отказ от магистратуры и бакалавриата пока не планируется
- © Валерий Мельников
- РИА Новости
Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
«В краткосрочной перспективе такое решение не готовится...» — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что в министерстве внимательно изучают все «плюсы и минусы бакалаврской подготовки и подготовки специалиста».
Также Фальков сообщил об отсутствии планов полностью переводить вузы на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом.