«Выстраивается новая модель взаимоотношений»: что обсуждают на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2022

Промышленно-энергетический форум TNF 2022 стал самым посещаемым за всё время проведения мероприятия и собрал на своей площадке почти 7,5 тыс. человек. Речь идёт как о топ-менеджерах промышленных компаний, так и о представителях власти и экспертного сообщества. Приток новых гостей во многом связан с присвоением форуму федерального статуса, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор. Более того, по его словам, в обозримой перспективе TNF может выйти на международный уровень. Что обсуждают на главном отраслевом событии России в этом году — в материале RT.

Промышленно-энергетический форум TNF 2022 установил рекорд по количеству участников. Мероприятие стартовало 20 сентября, и в общей сложности на него зарегистрировались почти 7,5 тыс. человек, а на посещение выставки — около 4,9 тыс. Это на 60% больше, чем в 2021-м.

Уже традиционно проходящий в Тюмени TNF собирает на своей площадке топ-менеджеров промышленных компаний, представителей власти и экспертного сообщества для обсуждения наиболее актуальных вопросов развития топливно-энергетического комплекса России. В этом году главная тема форума — национальные технологические приоритеты и стратегии лидерства.

Примечательно, что сам TNF теперь официально имеет федеральный статус, что и стало поводом для притока большого числа новых гостей. Об этом в эксклюзивном интервью RT на полях мероприятия рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Придание нашему форуму федерального статуса — это дополнительный импульс для того, чтобы к нам приехали те, кто раньше не посещал TNF. Это, в свою очередь, повышает имидж и качество проведения самого мероприятия. У тех, кто приезжает на форум, есть возможность получить большое число новых контактов. Повышается плотность коммуникации, можно дотянуться до тех компаний, с кем раньше не удавалось наладить связь, и получить практический результат. Это наша главная цель», — подчеркнул Моор.

Как напомнил губернатор, 13 лет назад TNF начинался как небольшая конференция геологов, но со временем площадка превратилась в профессиональный клуб, где стали рассматриваться проблемы развития ТЭК. Количество участников при этом неуклонно росло, а организаторы старались привлечь всё больше крупных и серьёзных спикеров с целью сделать дискуссии максимально интересными, предметными и полезными.

Александр Моор — о Промышленно-энергетическом форуме

При этом власти Тюменской области не намерены останавливаться на получении форумом федерального статуса и со временем собираются выйти на международный уровень, подчеркнул Александр Моор. По его словам, соответствующий вопрос уже обсуждался с Министерством иностранных дел РФ.

«Есть вариант, что в следующем году у нашего форума может появиться международный партнёр. Уже сегодня на мероприятие приехала делегация из Египта. Мы приглашаем и других партнёров из арабских стран, поскольку видим потенциал для сотрудничества не столько в сфере добычи нефти и газа, сколько в области обмена технологиями нефтесервиса. Безусловно, будем ставить задачу выхода на международный уровень. В текущих условиях это вполне достижимо», — отметил губернатор.

В рабочем режиме

В первый день работы TNF 2022 на полях деловой площадки прошли «технологические дни» компаний ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «Газпром нефть». В рамках мероприятий разработчики представили свои идеи и проекты потенциальным заказчикам — представителям ведущих нефтегазовых компаний России.

Наряду с этим состоялись «дни поставщика» ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «СИБУР Холдинг», во время которых представители компаний встретились с потенциальными и реальными поставщиками. Стороны обсудили актуальные вопросы технологической независимости и прозрачности взаимной работы.

В рамках «дня стратегического партнёра» ПАО «Газпром нефть» прошла серия мероприятий, где руководители организации и её дочерних обществ рассказали о новых направлениях в технологической стратегии компании. Также специалисты корпорации сообщили о внедрении инструментов программы трансформации «PRO-Развитие» во время стратегической сессии, посвящённой развитию экосистемы технологических партнёрств.

В целом первый и третий дни форума посвящены технологиям и разработкам, а второй — глобальным вопросам, связанным с мировыми энергорынками и международной повесткой. Центральным событием форума стала пленарная сессия «Промышленность и ТЭК: игра по новым правилам» с участием Александра Моора и зампредседателя правительства РФ — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который курирует форум в этом году.

В преддверии сессии организаторы форума отметили, что изменение геополитической обстановки привело к пересмотру правил игры во всех отраслях промышленности России. Так, выстроенные десятилетиями международные экономические связи оказались под беспрецедентным давлением санкций и были разорваны в результате односторонней отмены ряда договорённостей.

«Сложившаяся в течение последних трёх десятилетий и ставшая привычной архитектура взаимодействия между поставщиками и заказчиками, при которой условия диктовали последние, больше не работает. Выстраивается новая модель взаимоотношений, основанная на партнёрских отношениях, направленная на решение общих задач. И именно сейчас закладываются основы того, как будет работать энергетическая промышленность страны на десятилетия вперёд», — подчеркнули организаторы TNF.

По словам Александра Моора, уход иностранных компаний с российского рынка стал настоящим вызовом для промышленности страны. При этом если с замещением технологически простой продукции проблем в России нет, то замещение более сложных товаров, оборудования и услуг требует времени, денег и инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

«У заказчиков есть жизненная необходимость заместить выпадающее импортное оборудование и технологии аналогами. Можно, конечно, поискать у дружественных стран, и они этим занимаются, но мы понимаем, что весь объём так замещён не будет. Заказчики могут решать свои технологические задачи, изменив взаимоотношения с нашей промышленностью. Возможно, перейти на авансирование НИОКР, уменьшить срок между доставкой и периодом оплаты, договариваться с производителями оборудования, чтобы дать им возможность уменьшить время на проведение НИОКР, создание опытного, а затем и промышленного образца. Времени у нас не очень много, поэтому конструкцию взаимоотношений нужно переосмыслить», — заключил губернатор.