Путин присвоил звание Героя Труда дирижёру Юрию Башмету

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда российскому артисту и дирижёру Юрию Башмету.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда России... Башмету Юрию Абрамовичу — художественному руководителю федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», — говорится в документе.

Ранее Путин подписал указ о присуждении премии президента России для молодых деятелей культуры за 2021 год.

Лауреатами премии стали балерина Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Оксана Кардаш, солистка оркестра Мариинского театра Софья Кипрская и режиссёр Дмитрий Сердюк.

Кроме того, глава государства заявил, что российские мастера культуры веками дарили человечеству нравственные идеалы и смыслы, вклад страны в развитие мировой цивилизации неоценим.