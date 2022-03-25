Путин назвал неоценимым вклад российской культуры в развитие мировой цивилизации

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Российские мастера культуры веками дарили человечеству нравственные идеалы и смыслы, вклад страны в развитие мировой цивилизации неоценим. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Путин назвал неоценимым вклад российской культуры в развитие мировой цивилизации
  • РИА Новости

«Неоценим вклад российской культуры в развитие мировой цивилизации», — заявил Путин.

По его словам, «на протяжении веков отечественные мастера литературы, музыки, изобразительного искусства дарили человечеству не только новые эстетические традиции, но, что очень важно, те идеалы и смыслы, которые становились нравственными, духовными ориентирами для миллионов людей, для целых поколений».

Ранее Путин подписал указ о присуждении премии президента России для молодых деятелей культуры за 2021 год.

Лауреатами премии стали балерина Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Оксана Кардаш, солистка оркестра Мариинского театра Софья Кипрская и режиссёр Дмитрий Сердюк.

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