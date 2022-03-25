Путин подписал указ о премиях президента России для молодых деятелей культуры за 2021 год

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о присуждении премии президента России для молодых деятелей культуры за 2021 год.

РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Лауреатами премии стали балерина Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Оксана Кардаш, солистка оркестра Мариинского театра Софья Кипрская и режиссёр Дмитрий Сердюк. В декабре Путин в рамках премии «Мы вместе» объявил победителя в номинации «Волонтёр года».