Путин подписал указ о премиях президента России для молодых деятелей культуры за 2021 год

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Российский лидер Владимир Путин подписал указ о присуждении премии президента России для молодых деятелей культуры за 2021 год.
Путин подписал указ о премиях президента России для молодых деятелей культуры за 2021 год
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Лауреатами премии стали балерина Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Оксана Кардаш, солистка оркестра Мариинского театра Софья Кипрская и режиссёр Дмитрий Сердюк.

В декабре Путин в рамках премии «Мы вместе» объявил победителя в номинации «Волонтёр года».

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