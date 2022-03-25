Путин подписал указ о премиях президента России для молодых деятелей культуры за 2021 год
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Лауреатами премии стали балерина Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Оксана Кардаш, солистка оркестра Мариинского театра Софья Кипрская и режиссёр Дмитрий Сердюк.
В декабре Путин в рамках премии «Мы вместе» объявил победителя в номинации «Волонтёр года».