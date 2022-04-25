В Москве проведут кулинарные мастер-классы в рамках фестиваля «Пасхальный дар»

В Москве кулинарные и творческие мастер‑классы пройдут в рамках фестиваля «Пасхальный дар».

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на РИАМО и на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В рамках фестиваля гостей научат готовить пасхальное печенье «Зайчики», царскую пасху, воздушный заварной кулич, пасхальные пряники с цукатами и орехами, арахисовую пасху с ягодами и цукатами, пасхальные весенние кексы.

Фестиваль «Пасхальный дар» открылся в столице 23 апреля, он продлится до 28 апреля.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области начали работу пасхальные ярмарки.