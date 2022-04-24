Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Боснии и Герцеговине

Сейсмологи зафиксировали новое землетрясение магнитудой 4,8 в Боснии и Герцеговине.

Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился примерно в 43 км к юго-востоку от города Мостар, где проживают около 104 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Уточняется, что землетрясение зафиксировали в 04:27 UTC (07:27 мск).

Ранее сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб, ещё семеро пострадали в Герцеговино-Неретвенском кантоне Боснии и Герцеговины в результате землетрясения магнитудой 5,7, которое произошло в ночь с 22 на 23 апреля.