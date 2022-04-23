В Боснии и Герцеговине произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Боснии и Герцеговине 22 апреля, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Отмечается, что очаг стихии залегал на глубине 5 км.
Землетрясение произошло в 16 км от города Столац.
Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8 у побережья Курильских островов.
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