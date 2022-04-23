Один человек погиб и семеро пострадали при землетрясении в Боснии и Герцеговине
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Об этом сообщает газета «Глас српски» со ссылкой на представителя оперативного центра гражданской защиты кантона.
Уточняется, что четверо из семи пострадавших получили лёгкие травмы.
Издание указывает, что в результате землетрясения ряд зданий и автомобилей в регионе получили повреждения, однако точный материальный ущерб ещё не определён.
Ранее сообщалось, что в Боснии и Герцеговине произошло землетрясение магнитудой 5,7.