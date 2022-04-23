Один человек погиб и семеро пострадали при землетрясении в Боснии и Герцеговине

Короткая ссылка
По меньшей мере один человек погиб, ещё семеро пострадали в Герцеговино-Неретвенском кантоне Боснии и Герцеговины в результате землетрясения.
Один человек погиб и семеро пострадали при землетрясении в Боснии и Герцеговине
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Глас српски» со ссылкой на представителя оперативного центра гражданской защиты кантона.

Уточняется, что четверо из семи пострадавших получили лёгкие травмы.

Издание указывает, что в результате землетрясения ряд зданий и автомобилей в регионе получили повреждения, однако точный материальный ущерб ещё не определён.

Ранее сообщалось, что в Боснии и Герцеговине произошло землетрясение магнитудой 5,7.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить