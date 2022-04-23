Один человек погиб и семеро пострадали при землетрясении в Боснии и Герцеговине

По меньшей мере один человек погиб, ещё семеро пострадали в Герцеговино-Неретвенском кантоне Боснии и Герцеговины в результате землетрясения.

Об этом сообщает газета «Глас српски» со ссылкой на представителя оперативного центра гражданской защиты кантона.

Уточняется, что четверо из семи пострадавших получили лёгкие травмы.

Издание указывает, что в результате землетрясения ряд зданий и автомобилей в регионе получили повреждения, однако точный материальный ущерб ещё не определён.

Ранее сообщалось, что в Боснии и Герцеговине произошло землетрясение магнитудой 5,7.