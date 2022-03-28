Кинокритик Голубчиков назвал предсказуемыми итоги премии «Оскар»
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Как отметил эксперт, прогнозы относительно результатов премии «Оскар» на 90% совпали с настоящими итогами.
«Не угадали (прогноз. — RT) только «Лучший зарубежный фильм». Это странно, потому что всё говорило о том, что будет «Сядь за руль моей машины», — добавил Голубчиков.
Он также подчеркнул, что в целом результаты победителей других номинаций были «очень предсказуемыми».
Ранее кинокритик Шнейдеров высказался по поводу инцидента между Смитом и Роком на «Оскаре-2022».