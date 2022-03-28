Уилл Смит и «CODA: ребёнок глухих родителей»: в США назвали лауреатов премии «Оскар»

27 апреля в США прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар». Главный приз достался ленте «CODA: ребёнок глухих родителей», а премии за режиссуру была удостоена Джейн Кэмпион, снявшая драматический вестерн «Власть пса». В актёрских номинациях одержали победу Уилл Смит, Джессика Честейн, Ариана Дебос и Трой Коцур. Проект российского постановщика Антона Дьякова «БоксБалет», боровшийся за награду в категории «Лучший короткометражный мультфильм», остался без «Оскара».

27 марта в Лос-Анджелесе состоялась 94-я церемония вручения премии «Оскар». Ведущими в этом году стали актрисы Эми Шумер, Ванда Сайкс и Реджина Холл.

Ещё до начала основной трансляции Американская киноакадемия назвала лауреатов премии в восьми категориях. Обладателей наград объявляли Джейсон Момоа и Джош Бролин. Четырёх статуэток был удостоен фантастический фильм Дени Вильнёва «Дюна» — за монтаж, работу художника-постановщика, звук и оригинальный саундтрек. Музыку к картине написал Ханс Циммер, для которого этот «Оскар» стал вторым, а номинация — 12-й. В 1995 году композитор получил награду за музыкальное сопровождение диснеевского мультфильма «Король Лев».

Фильм «Глаза Тэмми Фэй» удостоился приза в номинации «Лучший грим и причёски», наиболее выдающимся короткометражным проектом была признана лента «Долгое прощание», снятая кинематографистами из Великобритании и Нидерландов, а в категории «Лучший короткометражный документальный фильм» победила лента «Королева баскетбола».

Лучшим короткометражным мультфильмом академики назвали проект испанского режиссёра Альберто Мьельго «Стеклоочиститель». Среди номинантов был постановщик из России Антон Дьяков с лентой «БоксБалет».

Эпизоды с объявлением первых лауреатов, а также благодарственные речи победителей вошли в финальную трансляцию шоу, однако были предварительно отредактированы. Ранее решение организаторов исключить из основного мероприятия чествование кинематографистов в ряде номинаций вызвало шквал критики.

В рамках церемонии были представлены четыре музыкальных номера. Номинированные на «Оскар» песни исполнили Бейонсе, Билли Айлиш, Финнеас О’Коннелл, Риба Макинтайр и Себастьян Ятра. Также со сцены прозвучала композиция We Don't Talk About Bruno из мультфильма «Энканто».

Зрителям церемонии также показали ролик, приуроченный к 50-летию легендарного фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Крёстный отец». Мировая премьера картины состоялась 14 марта 1972 года. Лента получила 11 номинаций на «Оскар» и была удостоена трёх статуэток — за мужскую роль (Марлон Брандо), адаптированный сценарий, а также как лучший фильм.

Съёмочная группа фильма «Дюна»

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Лучшим фильмом по итогам 2021 года члены Американской киноакадемии признали музыкальную драму Шан Хейдер «CODA: Ребёнок глухих родителей». В центре сюжета — 17-летняя девушка Руби. Она живёт с глухими родителями и братом и помогает им вести рыболовный бизнес. Однажды героиня оказывается перед сложным выбором — остаться с семьёй или попытаться осуществить свою мечту и стать заняться музыкой.

Картина, снятая в копродукции США, Франции и Канады, боролась за «Оскар» в трёх номинациях и во всех одержала победу. Наряду с наградой в главной категории фильм был удостоен премии за лучший адаптированный сценарий — над ним работала Хейдер вместе с соавторами, — а также за лучшую мужскую роль второго плана. Приз достался Трою Коцуру.

Награды за лучшую режиссуру была удостоена Джейн Кэмпион, снявшая драматический вестерн «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем, Кирстен Данст и Джесси Племонсом. Действие ленты разворачивается вокруг двух братьев, вместе управляющих ранчо. Герои обладают совершенно разными характерами. Один решает жениться, в то время как второй отказывается принять его избранницу.

Вместе с Кэмпион за награду боролись Кеннет Брана («Белфаст»), Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»), Стивен Спилберг («Вестсайдская история») и Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»). Проект последнего был удостоен награды в номинации «Международный художественный фильм» (ранее — «Лучший фильм на иностранном языке»).

Награда за оригинальный сценарий досталась Кеннету Бране за фильм «Белфаст». Сюжет картины во многом основан на личном опыте режиссёра и сценариста. В центре сюжета — девятилетний мальчик, ставший свидетелем беспорядков в Белфасте в 1969—1970 годы. Привычный ребёнку мир рушится, неизменной остаётся лишь магия кино.

Фильму «Дюна», основанному на одноимённом романе Фрэнка Герберта, присудили «Оскар» за операторскую работу. Приз получил Грег Фрейзер, также работавший над проектами «Мандалорец», «Лев», «Изгой-один: Звёздные войны. Истории», «Белоснежка и охотник» и многими другими. Для оператора эта номинация — вторая, а победа — первая.

Также в арсенале «Дюны» — статуэтка за спецэффекты. Вместе с наградами, нашедшими своих обладателей до начала основной церемонии вручения премии «Оскар», команда проекта Вильнёва была удостоена шести статуэток, что стало наилучшим результатом по итогам 2021 года. Всего картина была представлена в десяти категориях.

Джессика Честейн

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© Jeff Kravitz/FilmMagic

Среди актёров члены киноакадемии выделили Уилла Смита, сыгравшего отца теннисисток Винус и Серены Уильямс в спортивной драме «Король Ричард». Артист забрал «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Смит, впервые получивший эту премию, также оказался в центре скандала. Комик Крис Рок вышел на сцену, чтобы объявить победителя в номинации «Лучший документальный фильм», и отпустил шутку по поводу бритой наголо супруги Смита Джады Пинкетт-Смит — актриса давно призналась, что страдает от заболевания, ведущего к выпадению волос. Смит поднялся на сцену и ударил Рока по лицу. В этот момент на трансляции отключили звук, но по губам Смита можно было прочесть, как он сказал комику, чтобы тот «не смел произносить имя его жены своим *** ртом».

В категории лучшая женская роль победила Джессика Честейн с ролью в биографической драме «Глаза Тэмми Фэй». В фильме рассказывается о взлёте и падении телеведущих Тэмми Фэй Беккер и Джима Беккера, прославившихся благодаря христианской телепередаче. Экранным партнёром актрисы стал Эндрю Гарфилд.

Премию за лучшую женскую роль второго плана получила Ариана Дебос, сыгравшая Аниту в мюзикле Стивена Спилберга «Вестсайдская история».

Лучшим полнометражным анимационным фильмом стал «Энканто». Ранее лента была удостоена премий «Золотой глобус» и BAFTA. Самым выдающимся документальным проектом академики признали картину «Лето соула», посвящённую фестивалю культуры в Гарлеме в 1969 году.

Художница по костюмам Дженни Беван получила «Оскар» за фильм «Круэлла». Это её третья премия — ранее был отмечен вклад Беван в проекты «Комната с видом» и «Безумный Макс: Дорога ярости».

Лучшей песней признали No Time to Die Билли Айлиш и Финнеаса О’Коннелла. Композиция была написана для 25-го фильма бондианы «Не время умирать» — последнего проекта франшизы с Дэниэлом Крэйгом в главной роли.