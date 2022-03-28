Кинокритик Шнейдеров высказался по поводу инцидента между Смитом и Роком на «Оскаре-2022»

Кинокритик, телеведущий Давид Шнейдеров выразил мнение, что «Оскар» 2022 года запомнится скандалом с актёром Уиллом Смитом, ударившим комика Криса Рока.

«Такого скандала во время «Оскара» не было. И не было в истории «Оскара» выключения звука во время скандала. И не было никогда физического насилия», — сказал он в беседе с Life.ru.

При этом кинокритик задался вопросом: насколько справедливо то, что Смит получил награду в номинации «Лучший актёр» за главную роль в фильме «Король Ричард».

«Он хороший артист, но что-то мне подсказывает, что не настолько, что здесь есть влияние модных толерантных течений», — отметил кинокритик.

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт отреагировал на инцидент между Уиллом Смитом и Крисом Роком на церемонии премии «Оскар».