Кинокритик Шнейдеров высказался по поводу инцидента между Смитом и Роком на «Оскаре-2022»
- Gettyimages.ru
- © Myung Chun
«Такого скандала во время «Оскара» не было. И не было в истории «Оскара» выключения звука во время скандала. И не было никогда физического насилия», — сказал он в беседе с Life.ru.
При этом кинокритик задался вопросом: насколько справедливо то, что Смит получил награду в номинации «Лучший актёр» за главную роль в фильме «Король Ричард».
«Он хороший артист, но что-то мне подсказывает, что не настолько, что здесь есть влияние модных толерантных течений», — отметил кинокритик.
Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт отреагировал на инцидент между Уиллом Смитом и Крисом Роком на церемонии премии «Оскар».