Новый дресс-код от Тимоти Шаламе и пощёчина от Уилла Смита: что обсуждают в соцсетях после вручения премии «Оскар»

После церемонии вручения премии «Оскар» в социальных сетях активно обсуждают ссору Уилла Смита и Криса Рока. Последний высмеял причёску жены коллеги, после чего Смит поднялся на сцену и дал Року пощёчину. Многие обратили внимание на очень разную реакцию свидетелей развернувшейся сцены. Также блогеры традиционно обсуждают наряды гостей мероприятия и выбор академиков. Например, не все согласны с присуждением «Оскара» за лучшую мужскую роль тому же Уиллу Смиту.

В воскресенье, 27 марта, в Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук. Лауреаты наград были названы в 23 номинациях. При этом главной темой обсуждения в социальных сетях стала публичная ссора актёра Уилла Смита, удостоенного статуэтки за главную роль в фильме «Король Ричард», с комиком Крисом Роком.

Рок вышел на сцену, чтобы вручить «Оскар» за лучший документальный фильм, и пошутил над внешним видом жены Смита — Джады Пинкетт-Смит. Актриса уже достаточно долгое время ходит с бритой головой — она сбрила волосы из-за борьбы с алопецией. В ответ на шутку Криса Рока Уилл Смит поднялся на сцену и дал коллеге пощёчину, после чего вернулся на своё место.

Пользователи социальных сетей разделились на два лагеря. Одни поддерживают Уилла Смита и утверждают, что он поступил по-мужски. Другие считают, что любое проявление насилия недопустимо, и актёру следовало сдержать свои эмоции.

«Крис заслужил то, что получил! Нельзя проявлять неуважение к женщинам и уж точно нельзя проявлять неуважение к чужой жене! Уилл поступил как настоящий мужчина! Нужно это было или нет, но он встал на защиту своей жены и её чести!», — пишет блогер в Twitter.

«Мне неприятно, что приходится об этом говорить, но насилие всегда неприемлемо. Однако так же неприемлемо высмеивать чужой медицинский диагноз (заметен он или нет). Оба этих утверждения могут быть истинными одновременно. Сегодня здесь нет героев», — считает ещё одна пользовательница.

Кое-кто заявил, что за такое поведение Уилла Смита необходимо лишить только что вручённого «Оскара» и больше не приглашать актёра на церемонию.

«Уилл Смит поступил крайне эгоистично, надеюсь, его больше никогда не пригласят на «Оскар». Церемония была посвящена не его жене, а всем тем в индустрии, кто работал, не покладая рук», — говорится в сообщении.

Впрочем, многие предположили, что развернувшаяся сцена была придумана заранее — в последнее время аудитория часто критикует мероприятие, называя его скучным. Блогеры не исключают, что подобный ход может поднять рейтинги шоу.

«Уилл Смит должен был получить два «Оскара» прошлым вечером. Эта шутка Криса Рока была запланирована, потому что рейтинги церемонии ниже плинтуса... жалкое зрелище», — пишет зритель.

Некоторые пользователи Twitter отметили, что стычка Смита и Рока стала самым запоминающимся событием шоу. Впрочем, один из блогеров выразил сожаление, что эта пощёчина отвлекла внимание от такого яркого момента в карьере Уилла Смита, как вручение первого «Оскара».

«Вердикт касательно сегодняшнего «Оскара»... было неловко, странно и скучно. Если бы не пощёчина, то и вспомнить было бы нечего», — заключил другой зритель.

Everyone at the Oscar’s when Will Smith assaulted Chris Rock on national television #Oscarspic.twitter.com/VX7EzFyJ22 — LORRAKON (@LORRAKON) March 28, 2022

Также в соцсетях обратили внимание на реакцию звёздных гостей на произошедшее. Многие из них выглядели испуганными и озадаченными, однако нашлись и те, кого ситуация позабавила.

Несколько блогеров заметили, что Эндрю Гарфилд и Зендея во время трансляции смотрели на экраны своих смартфонов, в то время как остальные следили за тем, что происходит на сцене. Скриншоты с их изображениями также стали мемами.

andrew garfield and zendaya scrolling on twitter after will smith punch chris rock#Oscarpic.twitter.com/tTjFFP009t — honey (@honeybbhl) March 28, 2022

Также в сети традиционно обсудили выбор академиков и наряды звёзд. Мало кто высказался против присуждения главной награды фильму «CODA: Ребёнок глухих родителей».

«Оскар» за лучший фильм обычно получает ужасная скучная картина, продвигающая какую-нибудь повестку. И хотя «Оскар», по сути — коллективное самовосхваление, «CODA: Ребёнок глухих родителей» — правильный выбор для 2021 года», — говорится в одном из сообщений.

Фильм «CODA: Ребёнок глухих родителей» также удостоился призов за мужскую роль второго плана (Трой Коцур) и адаптированный сценарий.

При этом некоторые блогеры посчитали, что Эндрю Гарфилд («Тик-так... Бум!») и Бенедикт Камбербэтч («Власть пса») были более достойными кандидатами на премию в номинации «Лучшая мужская роль» по сравнению с Уиллом Смитом.

AFP

В том, что касается внешнего вида, фавориткой зрителей стала Джессика Честейн, удостоенная «Оскара» за главную роль в фильме «Глаза Тэмми Фэй». Многим также понравились образы Николь Кидман, Лили Джеймс и Тимоти Шаламе. Последний надел расшитый блёстками чёрный костюм от Louis Vuitton на голое тело и, по мнению издания W Magazine навсегда изменил мужской дресс-код для церемонии.

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Впрочем, были на мероприятии и модные провалы. В частности, не всем понравились образы комедиантки и одной из ведущих шоу Эми Шумер, а также актрисы Джесси Бакли. Одна из пользовательниц сочла неудачной как платье артистки, так и её цвет волос.

«Кем бы ни была эта Джесси Бакли, с ней сыграли очень злую шутку! Цвет мог бы ей очень идти, но настолько желтушный (и ужасно подстриженный) блонд совершенно ей не к лицу. Почему ниже лифа качество платья падает на 60%? Шлейф без подкладки выглядит как лужа. Где украшения», — пишет блогер.