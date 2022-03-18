Twitter заблокировал аккаунт зампостпреда России при ООН Полянского

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Twitter заблокировал его аккаунт из-за записи, разоблачающей фейк о якобы гибели мирных граждан от удара российских военных по роддому в Мариуполе.

«Сегодня утром Twitter заблокировал мою учётную запись, потребовав удалить твит от 9 марта», — написал Полянский в Telegram.

По его словам, в данном сообщении он информирует о том, что в ходе заседания СБ ООН российская сторона предупредила, что роддом в Мариуполе, по которому Россией якобы был нанесён удар, был превращён украинскими националистами в огневую точку.

Зампостпреда отметил, что Twitter счёл, что данная публикация нарушает правила, запрещающие «участвовать в целенаправленной травле, подстрекать других к участию в ней, включая пожелания физического ущерба».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с роддомом в Мариуполе.

По его словам, «этот родильный дом давно захвачен батальоном «Азов» и прочими радикалами, откуда выгнали всех рожениц, всех медсестёр и вообще весь обслуживающий персонал».

До этого в Министерстве обороны России сообщали, что боевики украинских нацбатальонов «Азов» и «Айдар» оборудовали позиции в школах, больницах, роддомах и детских садах и ведут оттуда огонь по Народной милиции.

В Минобороны России также опровергли заявления Киева о якобы нанесении авиаудара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители.

Ведомство сообщило, что боевики «Азова» совершили «новую кровавую провокацию», взорвав заминированное ими здание театра.