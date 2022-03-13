Синоптик Цыганков рассказал о погоде в ближайшую неделю в Москве и Московской области

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, какую погоду стоит ожидать в ближайшую неделю в столичном регионе.

«В целом, самый холод, который на предыдущей неделе был, прошёл», — рассказал синоптик.

По его словам, в ближайшую неделю ожидается переменная облачность из-за повышенного атмосферного давления.

«Большой разброс температур: до +2...+5 °С днём, ночью — до -5...-12 °С. В целом, это такая спокойная весенняя погода», — заключил Цыганков.

Ранее синоптик Варакин спрогнозировал потепление в Московском регионе.