Синоптик Цыганков рассказал о погоде в ближайшую неделю в Москве и Московской области
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«В целом, самый холод, который на предыдущей неделе был, прошёл», — рассказал синоптик.
По его словам, в ближайшую неделю ожидается переменная облачность из-за повышенного атмосферного давления.
«Большой разброс температур: до +2...+5 °С днём, ночью — до -5...-12 °С. В целом, это такая спокойная весенняя погода», — заключил Цыганков.
Ранее синоптик Варакин спрогнозировал потепление в Московском регионе.