Синоптик Варакин спрогнозировал потепление в столичном регионе

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин спрогнозировал потепление в столичном регионе.

«В этом году устойчивая тёплая погода придёт на пять дней раньше для Московского региона. Причина — мощный, обширный антициклон. В конце следующей недели, после 18 марта, у нас уменьшится разница между ночными и дневными температурами», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, если слабые отрицательные температуры до -3...-5 ˚С ещё возможны по ночам до 20 марта, то днём уже будет устойчивой положительная температура до +3...+5 ˚С.

Как отметил Варакин, из-за антициклона март в Москве ожидается без обильных осадков.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк в беседе с URA.RU рассказала, когда в Свердловской области наступит потепление.