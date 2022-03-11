Синоптики обещают на Кубани мокрый снег 12—13 марта

На выходных, 12—13 марта, в Краснодарском крае ожидается мокрый снег.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Так, в Краснодаре пройдёт дождь и снег. Температура воздуха составит -3...+3 °С, ветер северный, 1—3 м/с.

На территории края будет облачно с прояснениями. Ожидается мокрый снег, снег и гололёд на дорогах. Ветер северный и северо-восточный, 5—10 м/с, в субботу порывы 15—18 м/с, в воскресенье — 12—14 м/с.

Температура воздуха ночью 0...-5 °С, местами до -10 °С, днём — около -2...+3 °С.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк в беседе с URA.RU рассказала, когда в Свердловской области наступит потепление.