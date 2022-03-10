Метеоролог Шувалов назвал время прихода тёплой погоды в Москву

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что весенняя погода установится в столице с конца марта.
Метеоролог Шувалов назвал время прихода тёплой погоды в Москву
  • РИА Новости

«Ориентировочно до 15—20 марта столица будет находиться в плену холодного антициклона. До середины месяца нас ждёт малооблачная погода с небольшим количеством снега. Уже с 15-го числа температурный фон начнёт меняться, так как холодные воздушные массы начнут покидать столицу, и столбики термометра достигнут показателей +3...+5 °С в дневные часы», — сказал Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой».

Однако по ночам ещё возможны отрицательные значения температуры, уточнил специалист.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк в беседе с URA.RU рассказала, когда в Свердловской области наступит потепление.

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