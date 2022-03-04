Метеоролог Шувалов предупредил о морозах в Ярославле и Костроме с 9 марта

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в России в ближайшие дни.

По словам метеоролога, с 4 по 6 марта на юге Западной Сибири ожидаются «очень резкие изменения температуры до -25…-20 °C».

В Москве, как отметил специалист, похолодание начнётся только 8 марта.

«Сейчас основной холод идёт на восток европейской территории России, на Средней Волге тоже понижение температуры. День за днём морозы будут прибавлять и составлять -20…-15 °C — это Самара, Тольятти, Ульяновск, Казань. В центральной части России до 8 марта погода с небольшими колебаниями температур между ночными и дневными часами: -7…-5 °C ночью и 0…+2 °C днём. Небольшой снежок, но высота снежного покрова не изменится», — рассказал Шувалов.

Он подчеркнул, что с 9 марта не исключены морозы до -15 °C в Ярославле, а в Костроме — до -22…-20 °C.

Ранее синоптики предупредили о похолодании и дождях на Кубани в выходные.