Метеоролог Шувалов предупредил о морозах в Ярославле и Костроме с 9 марта

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Ангелина Шурпина
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в России в ближайшие дни.
Метеоролог Шувалов предупредил о морозах в Ярославле и Костроме с 9 марта
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По словам метеоролога, с 4 по 6 марта на юге Западной Сибири ожидаются «очень резкие изменения температуры до -25…-20 °C».

В Москве, как отметил специалист, похолодание начнётся только 8 марта.

«Сейчас основной холод идёт на восток европейской территории России, на Средней Волге тоже понижение температуры. День за днём морозы будут прибавлять и составлять -20…-15 °C — это Самара, Тольятти, Ульяновск, Казань. В центральной части России до 8 марта погода с небольшими колебаниями температур между ночными и дневными часами: -7…-5 °C ночью и 0…+2 °C днём. Небольшой снежок, но высота снежного покрова не изменится», — рассказал Шувалов.

Он подчеркнул, что с 9 марта не исключены морозы до -15 °C в Ярославле, а в Костроме — до -22…-20 °C.

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