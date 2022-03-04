Синоптики предупредили о похолодании и дождях на Кубани в выходные

Короткая ссылка
Согласно данным синоптиков, в Краснодарском крае 5—6 марта из-за циклона понизится температура и пройдут дожди.
Синоптики предупредили о похолодании и дождях на Кубани в выходные
  • Gettyimages.ru
  • © AlxeyPnferov

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Так, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки — дождь и мокрый снег. В субботу, 5 марта, ожидается западный ветер 6—11 м/с, местами порывы 17—22 м/с. Температура воздуха ночью — +2...-3 °С, днём — около +3...+8 °С.

В воскресенье, 6 марта, порывы ветра 12—14 м/с, температура — +1...+6 °С.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал, что морозы до -35 °С вернутся в Республику Коми и на Полярный Урал с 6 по 8 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить