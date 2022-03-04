Синоптики предупредили о похолодании и дождях на Кубани в выходные

Согласно данным синоптиков, в Краснодарском крае 5—6 марта из-за циклона понизится температура и пройдут дожди.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Так, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки — дождь и мокрый снег. В субботу, 5 марта, ожидается западный ветер 6—11 м/с, местами порывы 17—22 м/с. Температура воздуха ночью — +2...-3 °С, днём — около +3...+8 °С.

В воскресенье, 6 марта, порывы ветра 12—14 м/с, температура — +1...+6 °С.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал, что морозы до -35 °С вернутся в Республику Коми и на Полярный Урал с 6 по 8 марта.