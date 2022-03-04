В Самарской области ожидаются сильные снегопады и ветер в ближайшие дни

Короткая ссылка
Как сообщает Приволжское УГМС, к концу текущей недели в Самарской области изменится характер погоды из-за прохождения южного циклона, который принесёт в регион сильные осадки.
В Самарской области ожидаются сильные снегопады и ветер в ближайшие дни
  • РИА Новости

Об этом пишет volga.news.

В субботу, 5 марта, синоптики прогнозируют ночью в регионе осадки, местами сильные, преимущественно в виде снега, мокрого снега. Ветер северо-восточный, 7—12 м/с, местами порывы до 15—18 м/с. Температура воздуха -5...0 °C.

Днём осадки продолжатся с той же интенсивностью, температура воздуха составит -4...+1 °C.

Снегопады и местами метели будут наблюдаться в регионе и в ночь на воскресенье, 6 марта. Температура воздуха ночью и днём от -6 до -11 °C.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал, что морозы до -35 °С вернутся в Республику Коми и на Полярный Урал с 6 по 8 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить