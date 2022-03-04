В Самарской области ожидаются сильные снегопады и ветер в ближайшие дни

Как сообщает Приволжское УГМС, к концу текущей недели в Самарской области изменится характер погоды из-за прохождения южного циклона, который принесёт в регион сильные осадки.

Об этом пишет volga.news.

В субботу, 5 марта, синоптики прогнозируют ночью в регионе осадки, местами сильные, преимущественно в виде снега, мокрого снега. Ветер северо-восточный, 7—12 м/с, местами порывы до 15—18 м/с. Температура воздуха -5...0 °C.

Днём осадки продолжатся с той же интенсивностью, температура воздуха составит -4...+1 °C.

Снегопады и местами метели будут наблюдаться в регионе и в ночь на воскресенье, 6 марта. Температура воздуха ночью и днём от -6 до -11 °C.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал, что морозы до -35 °С вернутся в Республику Коми и на Полярный Урал с 6 по 8 марта.