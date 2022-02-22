Сербский режиссёр Эмир Кустурица сообщил о желании получить гражданство России.

«Некоторые соотечественники называют меня апатридом — человеком без гражданства. У меня есть сербский паспорт, есть французский, пусть будет и русский», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По словам Кустурицы, он очень любит русскую культуру и чувствует себя в России комфортно.

Ранее сообщалось, что Кустурица принял предложение министра обороны России Сергея Шойгу занять должность главного режиссёра Центрального академического театра Российской армии.