Кустурица сообщил о желании получить гражданство России

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Сербский режиссёр Эмир Кустурица сообщил о желании получить гражданство России.
Кустурица сообщил о желании получить гражданство России
  • globallookpress.com
  • © Roman Denisov

«Некоторые соотечественники называют меня апатридом — человеком без гражданства. У меня есть сербский паспорт, есть французский, пусть будет и русский», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По словам Кустурицы, он очень любит русскую культуру и чувствует себя в России комфортно.

Ранее сообщалось, что Кустурица принял предложение министра обороны России Сергея Шойгу занять должность главного режиссёра Центрального академического театра Российской армии.

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