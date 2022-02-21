Кустурица согласился стать главным режиссёром Центрального театра российской армии

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Сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица принял предложение министра обороны России Сергея Шойгу занять должность главного режиссёра Центрального академического театра российской армии. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Минобороны Россияна Марковская.
Кустурица согласился стать главным режиссёром Центрального театра российской армии
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«Глава военного ведомства подчеркнул давние дружеские отношения с Кустурицей, его талант и большую, идущую от сердца работу. Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Шойгу предложил ему занять должность главного режиссёра Центрального академического театра российской армии» — цитирует Марковскую РИА Новости.

По её словам, Кустурица принял предложение.

Ранее стало известно, что 23 февраля Кустурица выступит на Зимнием международном фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи.

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