Кустурица согласился стать главным режиссёром Центрального театра российской армии

Сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица принял предложение министра обороны России Сергея Шойгу занять должность главного режиссёра Центрального академического театра российской армии. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Минобороны Россияна Марковская.

«Глава военного ведомства подчеркнул давние дружеские отношения с Кустурицей, его талант и большую, идущую от сердца работу. Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Шойгу предложил ему занять должность главного режиссёра Центрального академического театра российской армии» — цитирует Марковскую РИА Новости.

По её словам, Кустурица принял предложение.

Ранее стало известно, что 23 февраля Кустурица выступит на Зимнием международном фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи.