Кустурица согласился стать главным режиссёром Центрального театра российской армии
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«Глава военного ведомства подчеркнул давние дружеские отношения с Кустурицей, его талант и большую, идущую от сердца работу. Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Шойгу предложил ему занять должность главного режиссёра Центрального академического театра российской армии» — цитирует Марковскую РИА Новости.
По её словам, Кустурица принял предложение.
Ранее стало известно, что 23 февраля Кустурица выступит на Зимнием международном фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи.