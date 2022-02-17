В четверг, 17 февраля, в Сочи открывается Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

«В этом году я жду начала с особенным чувством, ведь это будет юбилейный, уже 15-й фестиваль. И я очень счастлив, что он по-прежнему существует именно как фестиваль искусств. Мы подготовили много мировых премьер, а также покажем лучшие выступления за прошедшие 15 лет», — заявил Башмет на пресс-конференции перед открытием.

В частности, 23 февраля состоится выступление режиссёра и музыканта Эмира Кустурицы и No Smoking Orchestra.

Также запланированы выступления контратенора из Австрии Макса Эммануэля Ценчича, джазмена Игоря Бутмана, солиста Национального балета Испании Серхио Берналя и актёров Константина Хабенского, Сергея Гармаша и Андрея Мерзликина.

Ранее Башмет в беседе с «Известиями» выразил надежду на то, что премьеры XV Зимнего международного фестиваля искусств в Москве и Сочи пройдут в присутствии зрителей.