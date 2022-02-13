Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Московском регионе на ближайшую неделю

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Московском регионе на ближайшую неделю.

«Давление немного растёт, максимальное давление будет со вторника на среду и дальше к субботе опять начнёт падать, поэтому в ночь с понедельника на вторник, во вторник и в ночь на среду будет переменная облачность, днём — солнце», — рассказал эксперт.

По словам синоптика, к пятнице подойдёт тёплый фронт, в ночь с четверга на пятницу ожидается температура +1...+6 °С, а в ночь на субботу — 0...+5 °С.

«Днём сегодня, завтра и послезавтра 0...+2 °С, в среду разброс побольше — -2...+3 °С, в четверг 0...+5 °С, в пятницу днём предварительно +2...+7 °С, в субботу 0...+5 °С. В четверг, пятницу и субботу у нас будут очень тёплые дни», — пояснил Цыганков.

Как сообщил специалист, осадки в виде снега и усиление ветра ожидаются в ночь со среды на четверг и в ночь на пятницу. Небольшие осадки возможны в пятницу и субботу, добавил собеседник RT.

Ранее синоптик Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в Европейской России 14 февраля.