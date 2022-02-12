Синоптик Вильфанд пообещал аномальное тепло в Европейской России 14 февраля

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На всей территории Европейской России 14 февраля ожидается весенняя погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Синоптик Вильфанд пообещал аномальное тепло в Европейской России 14 февраля
  • Gettyimages.ru
  • © Gerhard Hagn / EyeEm

«На всей Европейской территории России 14 февраля будет замечательная погода, настоящая весенняя погода», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

По его словам, в Москве температура воздуха будет на 8°C выше нормы, в Санкт-Петербурге — на 9°C.

Он добавил, что погода будет соответствовать концу марта.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные.

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