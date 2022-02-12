Синоптик Вильфанд пообещал аномальное тепло в Европейской России 14 февраля

На всей территории Европейской России 14 февраля ожидается весенняя погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На всей Европейской территории России 14 февраля будет замечательная погода, настоящая весенняя погода», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

По его словам, в Москве температура воздуха будет на 8°C выше нормы, в Санкт-Петербурге — на 9°C.

Он добавил, что погода будет соответствовать концу марта.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные.