Синоптик Вильфанд пообещал аномальное тепло в Европейской России 14 февраля
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«На всей Европейской территории России 14 февраля будет замечательная погода, настоящая весенняя погода», — цитирует РИА Новости Вильфанда.
По его словам, в Москве температура воздуха будет на 8°C выше нормы, в Санкт-Петербурге — на 9°C.
Он добавил, что погода будет соответствовать концу марта.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные.