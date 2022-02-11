В центре «Метео» дали прогноз на предстоящие выходные в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные.

«В субботу, 12 февраля, средняя полоса европейской части России уйдёт из тёплого сектора и чуть-чуть охладится. В центральных областях температура из положительной уйдёт в отрицательную, но очень незначительно: примерно три-четыре градуса мороза», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в Москве утро воскресенья, 13 февраля, будет довольно прохладным, около -5 °C, но уже днём выглянет солнце и будет 0...+1 °C.

«Практически всю следующую неделю температура будет превышать норму — мы идём по мартовскому сценарию. Но в конце недели, 19—20 февраля, есть вероятность хорошего похолодания — до -10 °C», — добавил Шувалов.

Ранее Шувалов в беседе с «Радио 1» высказался о вероятности паводков в Московской области.