В центре «Метео» дали прогноз на предстоящие выходные в Москве

Короткая ссылка
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные.
В центре «Метео» дали прогноз на предстоящие выходные в Москве
  • Gettyimages.ru

«В субботу, 12 февраля, средняя полоса европейской части России уйдёт из тёплого сектора и чуть-чуть охладится. В центральных областях температура из положительной уйдёт в отрицательную, но очень незначительно: примерно три-четыре градуса мороза», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в Москве утро воскресенья, 13 февраля, будет довольно прохладным, около -5 °C, но уже днём выглянет солнце и будет 0...+1 °C.

«Практически всю следующую неделю температура будет превышать норму — мы идём по мартовскому сценарию. Но в конце недели, 19—20 февраля, есть вероятность хорошего похолодания — до -10 °C», — добавил Шувалов.

Ранее Шувалов в беседе с «Радио 1» высказался о вероятности паводков в Московской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить