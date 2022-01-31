Главный синоптик Приморья рассказал, какой будет погода в начале февраля

Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал, какой будет погода в начале февраля.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

«Траектории всех циклонов, которые могли бы насыпать снега во Владивостоке, бороздят акватории южной части Японского моря и северо-западной части Тихого океана. И не могут добраться до столицы нашего округа. И как минимум в ближайшие 10—15 дней высотная фронтальная зона свою диспозицию принципиально менять не собирается», — заявил синоптик.

Во вторник, 1 февраля, минимальные температуры по региону составят -19…-29 °C, в горных районах до -35 °C, на побережье -10…-16 °C, максимальные — -6…-13 °C, на юге местами -2...-5 °C.

В последующие три дня возможен небольшой снег.

Также стало известно, что на погоду Камчатки в ближайшие дни продолжит влиять циклон — снег и сильный ветер ожидаются до 2 февраля, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на региональное управление ГУ МЧС России.

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, циклонический тип погоды сохранится в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах, а также в Елизовском, Мильковском, Карагинском, Усть-Камчатском, Олюторском, Пенжинском районах и в Алеутском округе.

Сильный ветер и метель возможны в Пенжинском районе, на побережьях Карагинского, Усть-Камчатского и Олюторского районов.

Ранее сообщалось, что предупреждение о лавиноопасности объявили в горах Кубани.