Предупреждение о лавиноопасности объявили в горах Кубани
- Legion-Media
Об этом сообщает «Кубань 24».
Спасатели советуют соблюдать меры безопасности и не выходить в горы в снегопад.
Вместе с тем крымские спасатели распространили штормовое предупреждение из-за угрозы схода снежных лавин. Об этом сообщает «Новый Севастополь».
Предупреждение также действует с 31 января по 2 февраля.
ГУ МЧС России по Крыму предупреждает, что проезд на плато Ай-Петри закрыт со стороны Бахчисарая и Ялты.
Ранее сообщалось, что в связи с сильными порывами бокового ветра в калиниградском аэропорту Храброво задержали более десяти рейсов.