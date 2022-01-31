Предупреждение о лавиноопасности объявили в горах Кубани

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По прогнозу синоптиков, с 18:00 31 января по 18:00 3 февраля в горах Краснодарского края, исключая Сочи, на высоте более 2 тыс. м будет лавиноопасно.
Предупреждение о лавиноопасности объявили в горах Кубани
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Об этом сообщает «Кубань 24».

Спасатели советуют соблюдать меры безопасности и не выходить в горы в снегопад.

Вместе с тем крымские спасатели распространили штормовое предупреждение из-за угрозы схода снежных лавин. Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Предупреждение также действует с 31 января по 2 февраля.

ГУ МЧС России по Крыму предупреждает, что проезд на плато Ай-Петри закрыт со стороны Бахчисарая и Ялты.

Ранее сообщалось, что в связи с сильными порывами бокового ветра в калиниградском аэропорту Храброво задержали более десяти рейсов.

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