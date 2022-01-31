Более десяти авиарейсов задержали в Калининграде из-за бокового ветра

В связи с сильными порывами бокового ветра в калиниградском аэропорту Храброво задержали более десяти рейсов.

«Из-за сложных метеоусловий... произошли изменения в расписании рейсов. На взлётно-посадочной полосе сильный боковой ветер с порывами до 20 м/с, а также осадки в виде ливневого снега с дождём», — говорится в заявлении пресс-службы аэропорта.

Из данных онлайн-табло следует, что задерживается вылет более десяти рейсов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что циклон принесёт опасную погоду в ряд регионов России, включая Калининградскую область, с 30 января.