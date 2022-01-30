В Гидрометцентре спрогнозировали непогоду в ряде регионов России с 30 января

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что циклон принесёт опасную погоду в Московскую, Брянскую, Орловскую, Ленинградскую, Псковскую, Калининградскую области, Краснодарский край и Крым с 30 января.

«В Калининградской области прогнозируется очень сильный ветер, достигающий 28 м/с. В Краснодарском крае с 30 января до 1 февраля ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, ливневый дождь, гроза, град, ветер до 25 м/с. Будет подъём уровня рек до неблагоприятных отметок», — заявил метеоролог в беседе с ТАСС.

По его словам, сильный снег также ожидается в Ленинградской и Псковской областях 30 января, в Крыму будет сильный дождь и мокрый снег.

В Москве, а также в Брянской и Орловской областях в ближайшие дни прогнозируется метель с порывами ветра до 17 м/с.

Ранее в Санкт-Петербурге в ночь на воскресенье, 30 января, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с метелью и обледенением.

В Москве и Московской области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Также в столице прогнозируется рекордно низкое атмосферное давление 30 января.

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