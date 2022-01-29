В Санкт-Петербурге объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

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В Санкт-Петербурге в ночь на воскресенье, 30 января, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с метелью и обледенением. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
В Санкт-Петербурге объявили «жёлтый» уровень погодной опасности
  • РИА Новости

«По информации Гидрометцентра России, с 23:00 29 января до 11:00 30 января на территории Санкт-Петербурга объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного снега, местами метели, сильного ветра, с порывами до 15—18 м/с, и обледенения», — говорится в сообщении.

Водителям рекомендовано по возможности, воздержаться от поездок в связи с высоким риском ДТП. 

В Москве и Московской области также объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

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